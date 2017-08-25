Московский бизнесмен оказался в Баку в поисках угнанного автомобиля – ВИДЕО

2017-08-25 16:04 | www.oxu.az | 3

Российский бизнесмен, занимающийся арендой автомобилей, приехал в Баку за угнанным автомобилем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Virtualaz.org, бизнесмен три раза писал заявление в полицию об угоне автомобиля. Не добившись результата, он начал собственное расследование. Отслеживая сигнал GPS-навигатора угнанного автомобиля, он сначала отправился в Ростов, а оттуда в Баку.

Приехав в азербайджанскую столицу и установив местоположение угнанного автомобиля, бизнесмен обратился в российское посольство. Посольство информировало правоохранительные органы, которые обнаружили автомобиль и вернули владельцу.

Н.О.

