Минобразования об увольнении учителей по итогам оценивания

2017-08-25 16:12 | www.oxu.az | 2

«В Азербайджане не планируется увольнять работников на основе диагностического оценивания».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, до сегодняшнего дня министерство проводило лишь диагностическое оценивание знаний и навыков учителей.

В будущем может быть осуществлена сертификация и аттестация учителей:

«Но никаких конкретных указаний по этому поводу нет. Увольнять учителей по итогам оценивания не планируется. Решении об увольнении могут быть приняты по итогам сертификации и аттестации».

Э.А.

