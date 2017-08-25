Совет гази Управления мусульман Кавказа издал фетву по случаю Гурбан-байрама

2017-08-25 16:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Совет гази Управления мусульман Кавказа (УМК) в пятницу издал фетву по случаю Гурбан-байрама, сообщили Trend в пресс-службе УМК

Как отмечается в фетве, приближающийся Гурбан байрам - один из самых священных дней для всего исламского мира и азербайджанского народа, который символизирует наилучшие человеческие качества. Этот священный день, который связан с именем высокочтимого всеми авраамическими религиями пророка Ибрагима, доносит послание об общечеловеческом единстве и толерантности. Самым значимым обрядом этого праздника является паломничество Хадж.

В фетве отмечается, что, несмотря на то, что жертвоприношение обязательно только для совершивших хадж, его могут совершить и те, кто не был в Хадже.

"Обычно в качестве жертвенного животного предпочтение отдается барану. Однако для жертвоприношения можно также выбрать коров, коз, верблюдов. Каждый может раздать жертвенное мясо по собственному усмотрению, однако духу религии Ислама более соответствует разделить его среди малоимущих. Рекомендуем совершать жертвоприношения в приемлемых для этого местах, в условиях чистоты и соблюдения норм санитарии", - говорится в фетве.

Кроме того, в фетве сообщается, что праздник проводится 10-го числа месяца Зуль-Хиджа. По григорианскому календарю этот праздник попадает на первое сентября.

В связи с праздником Гурбан-байрам в Азербайджане нерабочими объявлены два дня – 1 и 2 сентября.