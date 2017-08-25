В России ребенок умер после укуса собаки

2017-08-25 18:01 | www.apa.az | 4

Следствие выясняет обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, скончавшегося в больнице, куда он попал после укуса собаки.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает в пятницу региональное управление СК России.

По данным следствия, 27 июля 2017 года в городе Вичуга 11-летнего мальчика укусила принадлежащая семье собака. Ребенка отвезли в Вичугскую центральную районную больницу, а затем - в больницу № 1 города Иваново.

«Шестнадцатого августа 2017 года в связи с ухудшением здоровья несовершеннолетнего перевели в палату интенсивной терапии, где подключили к аппарату искусственного дыхания. Через четыре дня мальчик скончался», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка стал отек головного мозга.

Как отметил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, в настоящее время выясняется: мог ли укус собаки, живущей во дворе домовладения, стать причиной диагноза, от которого умер ребенок. Также собеседник агентства отметил, что мальчика показывали специалистам нескольких заведений, входящих в вичугскую райбольницу.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает степень вины должностных лиц медицинских учреждений, оказавших помощь ребенку.