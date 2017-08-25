Девушка свалилась в фонтан в попытке состроить подходящее для селфи лицо – ВИДЕО

2017-08-25 16:19 | www.oxu.az | 2

Жительница Лондона Луиз Стокс (Louise Stokes) опубликовала на своем YouTube-канале ролик, в котором девушка в попытке состроить забавное выражение лица на камеру падает в фонтан.

Как передает Oxu.Az, в своем блоге Стокс рассказала, что кадры были взяты с семейной встречи в замке во Франции в честь Пасхи в марте 2016 года. Фрагмент с забавным моментом девушка решила опубликовать только сейчас.

После нескольких планов с живописными видами в кадре появилась гостья. Она высунула язык и начала перемещаться, не заметила фонтан за спиной и упала в него.

Девушка оперативно выбралась из воды, но тут же упала на лужайку. Предприняв еще несколько попыток подняться, она решила просто лечь на землю и расправить руки и ноги. Немного полежав, она собралась с силами, встала и раскинула руки в победном жесте.

Н.О.