В Геранбое дом заполонили змеи – ВИДЕО

2017-08-25 16:24 | www.oxu.az | 3

Житель села Гарадаглы Геранбойского района Шахин Мухтаров рассказал, что змеи устроили себе логово в подвале его дома.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ARB 24, по словам мужчины, он убил уже больше 60 змей. Шахин не может определить, к какому виду относятся эти змеи. Длина молодых особей достигает 20-25 см, а взрослых – более метра.

«Они появляются в 8-10 часов вечера. Этим вечером вышли 5 змей. Я не знаю, что это за змеи», - рассказал Ш.Мухтаров.

Чтобы избавиться от ползучих тварей, мужчина сжигает во дворе и в подвале серу, но это не помогает. Хозяин дома уже сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Э.А.

