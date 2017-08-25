Секрет притяжения Узбекистана

2017-08-25 16:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/- Постановление Президента Шавката Мирзиёева "О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018-2019 годы" от 16 августа 2017-го ориентировано на совершенствование этой сферы, снятие преград и создание еще больших возможностей как для отечественных предпринимателей и путешественников, так и гостей страны.

Создание туристических зон, новых гостиниц, проведение рекламных кампаний - это и многое другое находит отражение не только в нормативно-правовом документе, но и в требованиях времени. Без вложений сегодня не может быть и речи о значительном скачке вперед завтра. У Узбекистана есть все условия для развития исторического, экологического, паломнического, гастрономического и других видов туризма совершенствования направлений.

Об упрощении визовых и регистрационных процедур речь заходила еще зимой прошлого года. Именно этой теме посвятили свои обращения жители Узбекистана, которые поступали из разных уголков в Народную приемную главы государства. Логичным продолжением работы в соответствии с Указом Президента "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан" от 2 декабря 2016-го стал Указ "О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан Республики Узбекистан за границу" от 16 августа. В соответствии с ним стикер разрешительной записи с 1 января 2019-го оформляться не будет. На смену придет биометрический паспорт для выезда за границу. Как он будет выглядеть - станет известно после 1 декабря 2017-го. Этот срок установлен для утверждения госстандарта документа. Крайний срок разработки и внедрения системы оформления и его выдачи - 1 декабря 2018 года.

Таким образом, с одной стороны создаются условия для простой и доступной процедуры прохождения гражданами регистрационного контроля, с другой - ориентир на внутренний и внешний туризм.

Гости выбирают поездку именно в нашу страну по разным причинам. Для Сьюзен Лоран из Франции это возможность посетить уникальные архитектурные объекты, для главы семьи из Грузии - вспомнить улицы своего детства. Тогда они приезжали погостить на пару недель. Неудивительно, что город с тех пор не узнать. Однако чего у него не отнять, так это гостеприимства жителей. Счастливых улыбок, которыми, не скупясь, одарят подошедшего с вопросом человека. С такой поддержкой при всем желании не заблудишься в городских лабиринтах - не просто подскажут, но и проводят.

Государственный комитет по развитию туризма приводит цифру посетивших Узбекистан - больше одного миллиона. Эти сведения собраны за шесть месяцев этого года. Пресс-служба ведомства приводит мнение итальянского издания ilSole24ore. Согласно ему наша страна наряду с Китаем занимает первое место по привлекательности турпоездок из Еврозоны.

Безусловно, многих привлекают архитектурные комплексы, национальная кухня. Тем не менее, один из пунктов, на который всегда обращают внимание при выборе маршрута, это безопасность. На разных туристических сайтах, где указана информация об Узбекистане, отмечают, что здесь можно спокойно гулять как в дневное, так и вечернее время.

По итогам опубликованного недавно исследования Американского института изучения общественного мнения "Gallup" Узбекистан занял второе место на планете в рейтинге опроса по безопасности граждан за 2016 год. Своей точкой зрения поделились 136 тысяч респондентов из 135 государств. Результаты оценивали по 100-бальной шкале. Показатель в 97 баллов у лидера индекса закона и порядка Сингапура, 95 - у нашей страны.

"Путешествовать по Узбекистану комфортно и безопасно", - пишет один из интернет-пользователей, который вначале не собирался сюда. В планах была поездка на Шри-Ланку, однако она сорвалась. Позже о спонтанном предложении дочери отправиться на четыре дня в Самарканд и Бухару не пожалели ни на минуту. В отзыве говорит об особенном колорите, который не встретишь в других местах, уникальных достопримечательностях, вкусных традиционных блюдах.

Кстати, плов, внесенный в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, стал "героем" не одной статьи. Именно ему посвящена июльская публикация британской "The Guardian". Автор Каролин Иден не только рассказала о компонентах блюда, но и его отличиях в зависимости от региона. Приготовление этого кулинарного шедевра возведено на уровень искусства, по словам журналиста.

Удивлялась мастерству ошпазов и съемочная группа французского телеканала TV5 Monde с аудиторией в более чем 55 миллионов человек. Она прибыла в августе в Узбекистан для подготовки репортажей о Самарканде и Бухаре. Съемочная группа российского НТВ снимала месяцем ранее программу "Пора в отпуск", в центре которой - семейный туризм. Не обошли стороной восточный базар в Бухаре, также посетили Хорезм и Муйнак. Июльские съемки еще одного фильма "Узбекистан: обретенные откровения" инициировал телеканал "Культура" совместно с Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации и "Караван-ТВ".

У жителей столицы была возможность услышать в феврале этого года от фотожурналиста издания "National Geographic" Джона Стенмайера рассказ о семилетнем путешествии для проекта "Прогулка из рая". Эта встреча прошла в столичной галерее "Bonum Factum", в которой в тот вечер яблоку негде было упасть. Идея его фоторабот - запечатлеть путь предков современных людей из Африки в Южную Америку. Узбекистан - одна из остановок на этом маршруте сквозь время и эпохи. Джон рассказал и о своем интересе к истории нашей страны, ее роли в установлении торговых отношений на Великом шелковом пути.

Это же направление заинтересовало немецкого путешественника и автогонщика Райнера Цитлоу. По историческому маршруту из Шанхая в Венецию он наметил преодолеть 12 300 километров. Узбекистан - также на карте энтузиаста. После тура по Самарканду и Бухаре поделился мнением о том, что поездка прошла без проблем, особо отметил безопасные условия.

Словом, интерес зарубежных стран к традициям и обычаям Узбекистана в последнее время значительно возрос. Хотят узнать ответ и на другой вопрос: чем увлекается современный житель? Ведущий передачи "Поедем, поедим!" Джон Уоррен встретился с представительницей нового направления стихосложения, соотечественницей Олесей Цай. Ее "пирожки" и "порошки" - относительно молодой жанр сетевой поэзии - набирают популярность в интернете далеко за пределами страны. Узбекистан интересен как богатой историей, так и талантливыми современниками. Секретами своего притяжения он с легкостью поделится с теми, кто готов их узнать.