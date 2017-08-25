«Истеъдод» обеспечит подготовку кадров Узбекистана за рубежом

2017-08-25 16:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/-

Статья кандидата философских наук Института истории Академии наук Республики Узбекистан Равшана Назарова

С выходом Указа главы государства преобразования начались и в деятельности Фонда Президента Республики Узбекистан «Истеъдод». Теперь, помимо своей традиционной деятельности по повышению квалификации перспективных молодых педагогических и научных кадров, он займется и организацией стажировок, и обучением стипендиатов за рубежом. И теперь фонд ориентирован на все отрасли экономики. Вместе с тем в его задачи вошли и другие вопросы.

Фонд займется организацией подготовки одаренных выпускников высших образовательных учреждений, а также квалифицированных кадров отраслей экономики республики, отобранных на конкурсной основе, по программам магистратуры и PhD в ведущих образовательных и научных учреждениях развитых стран мира для обеспечения потребностей отраслей экономики, государственных и общественных структур в высококвалифицированных специалистах.

Будут реализованы меры по привлечению высококвалифицированных зарубежных ученых, преподавателей и специалистов к образовательному процессу в высших образовательных учреждениях и отраслевых центрах переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров путем установления и последовательного развития партнерских отношений с ведущими образовательными и научными учреждениями зарубежных стран, международными и зарубежными организациями, а также оказанию содействий министерствам, ведомствам и другим государственным структурам в организации предварительной подготовки рекомендованных ими кандидатов для прохождения повышения квалификации, стажировки и обучения по программам магистратуры и PhD за рубежом.

Фонд займется организацией участия перспективных специалистов различных отраслей экономики, государственных и общественных структур, педагогов, научных кадров и одаренной молодежи в авторитетных международных симпозиумах, конференциях, олимпиадах и конкурсах для развития их научно-педагогического и интеллектуального потенциала, освоения ими передового международного опыта.

В отдельную задачу выделено внедрение и распространение передового зарубежного опыта, современных педагогических технологий путем организации конференций, семинаров, мастер-классов, тренингов и других мероприятий с участием специалистов и научно-педагогических кадров, прошедших повышение квалификации и стажировку за рубежом, а также получивших образование по программам магистратуры и PhD, и зарубежных специалистов.

Важная задача фонда – формирование данных о стипендиатах с целью обеспечения их дальнейшего использования в основных отраслях экономики, а также в новых, перспективных областях деятельности, в том числе в сфере разработки современных материалов и передовых технологий, посредством создания качественного кадрового и ресурсного потенциала и всемерного стимулирования научно-образовательного процесса.

Будет обеспечено внедрение в практику передовых знаний и навыков, полученных перспективными специалистами различных отраслей экономики, государственных и общественных структур, педагогическими и научными кадрами республики в ходе прохождения повышения квалификации, стажировки и обучения за рубежом, с организацией системного мониторинга их дальнейшей трудовой деятельности.

Также Фонд «Истеъдод» будет заниматься вовлечением стипендиатов в образовательный процесс высших учебных заведений и центров переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров республики.