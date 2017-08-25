В Абшеронском районе грабитель убил хозяина дома и ранил его жену

2017-08-25 18:17 | www.apa.az | 3

На Абшероне совершено леденящее кровь убийство.

Как сообщает АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Сарай, на территории именуемой «Узюмлюк».

Неизвестный, проникший в дом Мамеда Сарханова, нанес ему по голове удар палкой, от которого он скончался. Затем грабитель, угрожая супруге Сарханова, потребовал у нее деньги. Однако, не достигнув своей цели, преступник бежал, нанеся женщине травмы.

З.Сарханова госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

В результате проведенных сотрудниками Отдела полиции и прокуратуры Абшеронского района совместных оперативно-поисковых мероприятий, установлено, что преступление совершил житель района Магсуд Шири оглу Алиев (1974 г.р.). Он задержан.

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.