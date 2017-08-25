Против Мехмана Алиева выдвинуто новое обвинение – ОБНОВЛЕНО

2017-08-25 16:40 | www.oxu.az | 7

В отношении директора ИА Turan Мехмана Алиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили haqqin.az в Ясамальском районном суде.

15:00

Против гендиректора информагентства «Туран» Мехмана Алиева выдвинуто дополнительное обвинение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, адвокат Фуад Агаев сказал, что М. Алиев обвиняется в незаконном предпринимательстве.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

По словам адвоката, по представлению следственного органа М. Алиев был отправлен в Суд Ясамальского района для избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста.