Против Мехмана Алиева выдвинуто новое обвинение – ОБНОВЛЕНО

2017-08-25 16:40 | www.oxu.az | 7
В отношении директора ИА Turan Мехмана Алиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщили haqqin.az в Ясамальском районном суде.
15:00
Против гендиректора информагентства «Туран» Мехмана Алиева выдвинуто дополнительное обвинение.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, адвокат Фуад Агаев сказал, что М. Алиев обвиняется в незаконном предпринимательстве.
В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.
По словам адвоката, по представлению следственного органа М. Алиев был отправлен в Суд Ясамальского района для избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста.