Продлен срок регистрации поступивших в высшие учебные заведения

2017-08-25 16:44 | www.oxu.az | 3

Срок регистрации абитуриентов в высшие учебные заведения (после первого этапа) и на вакантные плановые места в магистратуру продлен до 28 августа.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты, принятые в высшие учебные заведения, до 17:00 28 августа должны предоставить документы в высшие учебные заведения, в которые были приняты, и пройти регистрацию. Список необходимых документов можно уточнить в высшем учебном заведении.

Регистрация абитуриентов на вакантные места в высших учебных заведениях продлится до 31 августа.

Отметим, что регистрации абитуриентов в высшие учебные заведения (после первого этапа) и на вакантные плановые места в магистратуру должна была завершиться сегодня до 17:00.

Э.А.

