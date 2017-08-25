Покупатели агротехники в лизинг в Азербайджане получили льготы на 155 млн манатов

2017-08-25 17:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня клиенты ОАО “Агролизинг” в Азербайджане получили льготы на 155,4 миллиона манатов при приобретении сельскохозяйственной техники, сообщает министерство сельского хозяйства.

Об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов, во время встречи в Шамкире с клиентами “Агролизинг”.

Как отмечается, эти льготы были применены для 19 339 единиц различной агротехники.

В рамках встречи 90 человек из Шамкирского, Товузского, Геранбойского, Газахского, Самухского, Гедабекского, Гянджинского и Евлахского районов получили льготы на 967,37 тысяч манатов, при покупке агротехники на 2,46 миллиона манатов.

ОАО “Агролизинг” создано в 2004 году, сто процентов акций лизинговой компании принадлежат государству. Компания предоставляет в лизинг агротехнику сроком на 10 лет при условии оплаты клиентами 20 процентов от стоимости техники. “Агролизинг” также продает на льготных условиях скот, удобрения, семена и другую сельскохозяйственную продукцию.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli