Нефть дорожает в связи с возможными перебоями в добыче из-за урагана в США

2017-08-25 17:08 | www.trend.az | 4

Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу днем на опасениях возможных перебоев с добычей сырья из-за урагана Харви в США, передает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 15.50 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,85 процента - до 52,48 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,78 процента - до 47,8 доллара за баррель.

Ранее в пятницу национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) в Майами сообщил, что ураган Харви усилился до второй категории. Ураган движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером или субботу утром. Харви может усилиться до третьей категории и потенциально стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм Катрина.

"Затопление НПЗ, повреждение объектов инфраструктуры месторождений сланцевой нефти и перебои с добычей в Мексиканском заливе, вероятно, поддержат котировки на американский сорт WTI", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA в Сингапуре Джеффри Халли.

Позднее на ход торгов могут повлиять данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о числе буровых установок в США по итогам недели. По итогам предыдущей рабочей недели, завершившейся 18 августа, число буровых установок в США уменьшилось на три штуки, или на 0,32 процента, до 946 единиц.