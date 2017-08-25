Пугачеву пригласили получить материнский капитал

2017-08-25 17:03 | www.oxu.az | 3

Пресс-секретарь Пенсионного фонда России (ПФР) Маргарита Нагога заявила, что ПФР приглашает народную артистку СССР Аллу Пугачеву оформить материнский капитал.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Алла Борисовна пока не обращалась к нам за получением материнского капитала. И, соответственно, приглашаем прийти в Пенсионный фонд России оформить заявление на получение сертификата. Если детям есть уже три года, этими средствами можно уже распорядиться», - сказала Нагога.

Она также добавила, что «средства маткапитала можно направить на оплату образовательных услуг или, например, частного детского сада».

Ранее сообщалось, что россияне стали реже обращаться за получением маткапитала.

A.C.

