Союзники по ЕС начинают возвращать беженцев в Грецию - Guardian

2017-08-25 17:15 | www.trend.az | 2

Союзники Греции по ЕС начинают возвращать беженцев, которые при въезде на территорию сообщества впервые обратились там за предоставлением убежища после марта 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

По ее данным, только Берлин направил Афинам почти 400 запросов о возвращении мигрантов для того, чтобы вопрос о предоставлении им политического убежища или соответствующем отказе решался на греческой территории. Такие же обращения последовали от Великобритании, Нидерландов, Норвегии и Франции.

"Оформление документов началось, и мы ожидаем возвращения первых беженцев в течение следующего месяца", - заявил изданию греческий министр миграционной политики Яннис Музалас. Он сказал, что возвращение начинается с "символического числа" мигрантов в знак солидарности с другими европейскими странами, так как Греция уже приняла "так много [мигрантов] и оказалась под таким давлением, что принятие большего числа беженцев" является просто трагедией в связи с экономической ситуацией в стране.

Музалас также сказал, что понятия не имеет, где будут размещены возвращающиеся люди и смогут ли они когда-либо покинуть Грецию. "Я не знаю, куда они будут направлены, - отметил министр. - Может быть в Афины или Фивы... они размещаются в квартирах". "В любом случае условия их пребывания будут хорошими, они значительно улучшились и будут соответствовать критериям ЕС", - заверил Музалас.

Официальные лица сообщества подчеркнули на условиях конфиденциальности, что принятие таких беженцев не подлежит переговорам, поскольку Греция - член Евросоюза и получает соответствующее финансирование из Брюсселя, свидетельствует The Guardian.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия выделила дополнительно 9,3 миллиона евро на борьбу с миграционным кризисом в этой стране. Данные средства направляются агентству ООН, которое "обеспечит поддержку беженцам и мигрантам в Греции". Деньги пойдут, в частности, на их размещение, образование детей. В целом, как указывает ЕК, Брюссель к настоящему моменту выделил более 1,3 миллиарда евро на помощь Афинам в борьбе с миграционным кризисом в период с 2014 по 2020 год.

Всего же в Греции, по некоторым оценкам, находятся сейчас более 60 тысяч мигрантов.