Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

2017-08-25 17:10 | www.oxu.az | 3

Состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы на сезон 2017-2018.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в результате организованной в Монако жеребьевки 48 команд распределились по 12 группам.

Азербайджанские представители впервые за последние 3 года не примут участие в этом турнире. Из турецких команд своих соперников узнали «Башакшехир» и «Коньяспор». Датская команда «Копенгаген» и молдавский «Шериф», отстраненные от Лиги чемпионов «Карабахом» в третьем квалификационном туре и этапе «плей-офф» Лиги чемпионов, попали в одну группу.

Тянули жребий известные футболисты прошлого Хенрик Ларссон и Эрик Абидаль.

Группа A: «Вильярреал» (Испания), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Астана» (Казахстан), «Славия» (Прага, Чехия);

Группа B: «Динамо» (Киев, Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Партизан» (Сербия), «Скендербеу» (Албания);

Группа C: «Брага» (Португалия), «Людогорец» (Болгария), «Хоффенхайм» (Германия), «Башакшехир» (Турция);

Группа D: «Милан» (Италия), «Аустрия» (Австрия), «Риека» (Хорватия), AEK (Афина, Греция);

Группа E: «Лион» (Франция), «Эвертон» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Аполлон» (Кипр);

Группа F: «Копенгаген» (Дания), «Локомотив» (Москва, Россия), «Шериф» (Молдова), «Злин» (Чехия);

Группа G: «Виктория» (Плзень, Чехия), «Стяуа» (Румыния), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Лугано» (Швейцария);

Группа H: «Арсенал» (Англия), БАТЭ (Беларусь), «Кельн» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия);

Группа İ: «Зальцбург» (Австрия), «Марсель» (Франция), «Сетубал» (Португалия), «Коньяспор» (Турция);

Группа J: «Атлетик» (Греция), «Херта» (Германия), «Заря» (Луганск, Украина), «Остерсун» (Швеция);

Группа K: «Лацио» (Италия), «Ницца» (Франция), «Зюлте-Варегем» (Бельгия), «Витесс» (Голландия);

Группа L: «Зенит» (Россия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Русенборг» (Норвегия), «Вардар» (Македония).

Отметим, что игры первого тура состоятся 14 сентября, встречи последнего тура – 7 декабря.

И.Ф.