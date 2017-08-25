Azercell сохраняет за собой лидерство

2017-08-25 17:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Azercell Telecom - лидирующий мобильный оператор на рынке коммуникаций - благодаря своему качественному обслуживанию, продолжает оправдывать доверие своей семьи в 4,5 миллионов абонентов, сообщает компания в пятницу.

"Неслучайно, что во втором квартале 2017 года представители Абонентского обслуживания Azercell ответили на 100% заданных пользователями вопросов на своей официальной странице Facebook", - говорится в сообщении мобильного оператора.

За оперативное реагирование на большой поток обращений, адресованных абонентами в течение дня, компания Azercell вновь была удостоена сертификата “Socially devoted” (Социально приверженный).

В регионе впервые именно компания Azercell запустила Службу поддержки клиентов на своей Facebook-странице, а далее распространила ее и на другие социальные сети. В результате ежедневной работы с пользователями в социальных сетях абоненты находят ответ на интересующие их вопросы, решают возникшие проблемы, осуществляет определенные операции без лишней затраты времени.

С показателем 81% за второй квартал 2017 года компания опередила всех своих конкурентов, являясь единственным обладателем сертификата в секторе за указанный период. Еще в 2012 году впервые Azercell среди местных компаний получила официальный статус “verified” в сети Twitter. В настоящее время в сети Twitter у Azercell свыше 110 000 подписчиков, чем вновь опережает другие компании и мобильных операторов в Азербайджане.