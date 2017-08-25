Некоторые постояльцы стирают нижнее белье в гостиничных чайниках

2017-08-25 17:19 | www.oxu.az | 4

Житель Сиднея по имени Гай Бломберг спросил у своих подписчиков, кипятили ли они когда-нибудь нижнее белье в чайнике.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на meduza.io, сам он никогда так не делал, но его знакомые утверждают, что многие путешественники решают вопрос с грязным бельем именно так.

Подписчики не ответили на вопрос Бломберга, зато пообещали больше никогда не пользоваться чайниками в отелях. Издание Metro подтвердило, что некоторые люди и вправду стирают свое белье с помощью чайника. Журналисты нашли в китайской соцсети Weibo несколько постов, в которых путешественники обсуждали этот вопрос.

По словам молекулярного биолога Хизер Хендриксон из университета Массей, кипячение убивает большинство микроорганизмов, но не все. Существуют бактерии, устойчивые к высоким температурам — они могут остаться в воде в низких концентрациях. Биолог отметила, что риск заразиться чем-то, выпив воды из чайника, в котором до этого кипятили белье, не очень велик, но подчеркнула, что все зависит от состояния здоровья владельца белья.

«Уважайте других людей и не делайте этого», - попросила Хендриксон.

Стирать белье в чайнике не только противно, но и опасно: прибор может перегреться и выйти из строя (или загореться).

И.Ф.