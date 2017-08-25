Минналогов распространило заявление о Мехмане Алиеве

2017-08-25 17:22 | www.oxu.az | 3

На основании результатов выездной проверки, проведенной Минналогов в ООО «Информационное агентство Туран» для выявления наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов по факту невыплаты налогов в госбюджет в крупном размере в следственном управлении Департамента предварительного расследования было возбуждено уголовное дело по статье 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК АР.

Об этом Oxu.Az сообщили в Центре медиа и коммуникаций Минналогов.

В ходе следствия было установлено, что директор ООО «Информационное агентство Туран» Мехман Алиев, злоупотребив служебными полномочиями, взяв на себя обязанности по ведению учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и лично ведя предпринимательскую деятельность, нарушил требования закона Азербайджанской Республики «О грантах».

Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что М.Алиев в 2010-2014 годах занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, получил доход 148 310 манатов по грантовым соглашениям, не прошедшим госрегистрацию, чем нанес весомый ущерб интересам государства, а в 2010-2016 годах он уклонился от уплаты в госбюджет налога на прибыль в сумме 60 080 манатов, указав в налоговой декларации не соответствующие действительности цифры.

М.Алиев 24 августа 2017 года был задержан в качестве подозреваемого, в его отношении возбудили уголовное дело по статьям 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями). Ясамальский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Н.О.

