Президент Узбекистана подписал распоряжение по дальнейшей реализации стратегии действий

2017-08-25 17:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах ознаменовала собой качественно новый подход к системе стратегического планирования перспектив государственного и общественного развития страны.

На сегодняшний день во исполнение Стратегии действий принято 15 законов и свыше 700 других нормативно-правовых актов, направленных на развитие всех сфер государственной и общественной жизни.

В частности, в сфере совершенствования системы государственного и общественного строительства с учетом современных требований и приоритетов пересмотрены структуры, задачи и функции 16 министерств, ведомств и иных организаций, преобразовано 20 органов государственного и хозяйственного управления, иных организаций.

Коренным образом пересмотрена судебно-правовая система. Созданы единый высший орган судебной власти – Верховный суд Республики Узбекистан, а также административные суды, которым подведомственно рассмотрение административных споров, вытекающих из публично-правовых отношений, а также дел об административных правонарушениях.

Реформирована система органов внутренних дел, основная деятельность которых направлена на обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан – «Служение интересам народа».

В области развития и либерализации экономики проведены реформы налоговой системы, в том числе предусматривающие предоставление добросовестным налогоплательщикам – хозяйствующим субъектам налоговых каникул.

В рамках региональных программ социально-экономического развития реализовано 13 339 проектов, освоены кредиты на 2,1 триллиона сумов, созданы 10 свободных экономических зон, 5 малых промышленных зон, строится завод по производству легких коммерческих автомобилей под брендами «Peugeot» и «Citroёn».

В социальной сфере только за первое полугодие текущего года построено и отремонтировано более 2,7 тысячи км автомобильных дорог, созданы 84 300 рабочих мест.

Реализуется Программа по строительству и реконструкции энергоэффективных доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 годы, в рамках которой намечено строительство 1 136 многоэтажных домов, состоящих из 50 286 квартир, а также 75 тысяч жилых домов в сельской местности на основе типовых проектов.

В области обеспечения межнационального согласия, осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики создан Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Утверждены 22 «дорожные карты» в торгово-экономических, инвестиционных, технологических и финансово-технических сферах с Европейским Союзом и 21 зарубежной страной.

В целях широкого информирования о результатах реализации Стратегии действий, а также организации мер по подведению итогов развития страны в 2017 году и планированию дальнейших реформ в 2018 году:

Национальной комиссией по реализации Стратегии действий подведены предварительные итоги Стратегии действий, осуществляемой при активном участии представителей органов государственной власти всех уровней, негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации, органов самоуправления граждан, творческих и научно-исследовательских учреждений, старшего поколения, женщин и молодежи.

Комиссиям по реализации приоритетных направлений развития Республики Узбекистан, предусмотренных Стратегией действий, совместно с Центром «Стратегия развития» поручено в течение августа-сентября 2017 года провести системный анализ итогов реализации Стратегии действий.

В срок до 1 декабря 2017 года с учетом итогов развития страны комиссии обязаны издать и распространить информационно-аналитический обзор «Исполнение Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год диалога с народом и интересов человека.

Они также должны подготовить и собрать актуальные предложения для включения в разрабатываемый проект Государственной программы по реализации Стратегии действий в 2018 году, которые в срок до 10 ноября 2017 года должны внести на рассмотрение Национальной комиссии.

Предложения, включаемые в разрабатываемый проект Государственной программы по реализации Стратегии действий в 2018 году, будут рассматриваться только после их предварительного обсуждения с широкой общественностью.

Министерству иностранных дел поручено принять меры, по распространению информационно-аналитического обзора «Исполнение Государственной программы по реализации Стратегии действий среди зарубежной и международной общественности, а также дальнейшего сбора их мнений для информирования Национальной комиссии,

Министерство также должно оказывать комиссиям содействие в организации изучения соответствующего опыта передовых зарубежных стран в ходе подготовки предложений, при необходимости с привлечением представителей международных, иностранных правительственных и неправительственных организаций.

Министерству финансов Республики Узбекистан по обоснованным предложениям комиссий выделить за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан средства для финансирования мероприятий, связанных с исполнением настоящего распоряжения.