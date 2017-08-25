Межэтническая и межконфессиональная толерантность в Узбекистане

2017-08-25 17:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- На территории современного Узбекистана пересекались представители различных этнических групп и конфессий. Народы региона унаследовали разнообразие культур, традиций, конфессий, что и сегодня образует уникальную культурную мозаику, сочетающую азиатские и европейские компоненты. История Узбекистана полна примеров интенсивного и продуктивного межконфессионального межцивилизационного диалога, взаимодействия, социокультурного взаимопроникновения, межэнической и межконфессиональной толерантности.

В условиях нарастания процессов глобализации зачастую невозможно найти решение этих проблем в рамках и силами одного государства, необходимо участие всего мирового сообщества. В целом межэтническая и межконфессиональная толерантность базируется на принципах терпимого отношения к иным религиям, национальностям, расам, языкам, культурам, политическим или иным убеждениям; предотвращения любой деятельности, направленной на разжигание межэтнической и межконфессиональной розни; верховенства международных правовых документов, равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности, языка, отношения к религии, политике.

Только продвигаясь в направлении к лучшему взаимопониманию представителей разных этносов и конфессий, человечество сможет избежать того недоверия, которое используется как почва для разжигания неприязни, ненависти, призывов к насилию.

Диалог культур был и остается одним из главных аспектов в развитии человеческой цивилизации в целом. На протяжении веков и тысячелетий в Узбекистане происходило взаимообогащение культур, из чего складывалась уникальная мозаика региональной цивилизации.

Подлинное развитие этносов связано не столько с социально-экономическим ростом и процессом модернизации, сколько с совокупностью культурных национальных ценностей, детерминирующих и мотивирующих различные эффективные модели решения социально-исторических и культурных задач. Все большее внимание в настоящее время уделяется внеэкономическим факторам развития общества – культурным, социальным, геополитическим, этническим, религиозным.

Всесторонняя политическая выгода от толерантности, от стабильно развивающегося диалога между конфессиями может быть весьма значительной. Во-первых, такой диалог может способствовать ликвидации (или ослаблению) межэтнических и межконфессиональных противоречий, поможет ввести идеологическую конкуренцию между религиями в цивилизованные рамки, что позитивно скажется на этнонациональных отношениях и общей социально-политической стабильности.

Во-вторых, межэтнический и межконфессиональный диалог поможет объединению усилий людей разных вероисповеданий и национальностей в борьбе против глобальных угроз человечеству.

В-третьих, диалог между представителями различных этнических и конфессиональных групп поможет обществу осознать тот факт, что реальные причины, лежащие в основе религиозно-политического экстремизма и международного терроризма бесперспективно искать в основах религиозных учений. Тем самым будет облегчен поиск реальных причин таких явлений, а, следовательно, средств и методов эффективной борьбы с ними.

В-четвертых, подобный диалог дает серьезные стимулы для налаживания постоянной работы с молодежью, направленной на предупреждение подобных асоциальных деяний в будущем.

Важное значение для организации межэтнического и межрелигиозного диалога имеет принцип равноправия его участников. Добровольно могут договариваться лишь те, кто равноправны. Еще одним существенным принципом межэтнического и межрелигиозного диалога является открытость, то есть нескрываемое от других участников искреннее выражение своих позиций, сочетающееся со стремлением внимательно слушать и слышать других, непредвзято воспринимая и оценивая их точку зрения. Открытость не является синонимом отказа субъектов диалога от своих взглядов или уступки чужим убеждениям. Ее ценность в том, что она помогает субъектам диалога лучше уяснить взгляды друг друга, благоприятствует сопоставлению различных мнений, выявлению общих интересов и выработке согласованных мер по их реализации.

Конструктивность как четкая ориентированность на получение положительных результатов является еще одним из главных принципов межконфессионального диалога. Настроенные на конструктивную дискуссию участники диалога приходят при обсуждении общих проблем к принятию взаимоприемлемых решений на основе здорового компромисса, а любые разногласия устраняются путем согласований. Компромисс возможен и необходим в вопросах, касающихся земного бытия, социально-политических установок, культурного разнообразия.

Залогом успеха диалога является также постоянное изучение мирового опыта развития и взаимодействия культур, религий, особенностей государственной политики различных полиэтнических и поликонфессиональных государств по укреплению межконфессионального согласия и межэтнического единства. Необходимо постоянно налаживать контакты между учеными разных стран, развивать международное сотрудничество в целях предотвращения угроз религиозного экстремизма и терроризма.

Необходимо создание международных центров, дискуссионных площадок межкультурного и межконфессионального диалога. Одной из таких площадок сотрудничества государств Центральной Азии (которые активно сотрудничают в рамках различных международных форматов) является Шанхайская организация сотрудничества. В основе международной работы должны лежать базовые принципы дальнейшего укрепления культурной, религиозной, цивилизационной идентичности, всемерного развития диалога конфессий. Эффективным стимулом для активизации межэтнического и межрелигиозного диалога могут быть встречи представителей различных этносов, культур, мировых и традиционных религий, форумы по инициированию и координации межэтнического и межрелигиозного диалога на самых различных уровнях, что может способствовать существенному увеличению вклада культур и религий в дело укрепления мира, международной безопасности, дружбы между народами. Принцип толерантности может использоваться как механизм межэтнического и межконфессионального сотрудничества, основа социального согласия.

Институциональному обеспечению этнополитики посвящена деятельность национальных культурных центров Узбекистана. Государство поддерживает деятельность региональных национальных культурных центров, республиканских и региональных национальных газет, радио- и телепрограмм, национальных театров. Резкое усложнение жизненных процессов во всем мире, вызванное экономическим кризисом, ростом преступности, действиями террористов, природными и технологическими катаклизмами и другими факторами, налагает еще большую ответственность на государство. Только оно способно через свои специализированные структуры отслеживать, анализировать и прогнозировать возникающие внешние и внутренние угрозы.

Узбекистан обрел путь собственного развития, сохраняя свою идентичность и целостность. Любая модель межкультурного согласия имеет свою специфику и предназначение. Узбекская модель строится на принципах дружбы, согласия, толерантности, совместного достижения стратегических целей. Задает правила в этой конструкции правовая база, создающая условия и определяющая нормы и правила поведения граждан. При этом государство отказывается от любых идеологических форм давления на культуросозидательные процессы. Не политизация имеющихся проблем в межнациональной и межконфессиональной сфере, а конкретная целенаправленная работа по развитию этнокультур, языков, национальных традиций, соединение в этом деле усилий государства и общества обеспечивает полноправное развитие всех этносов Узбекистана.

На пространстве Узбекистана Запад и Восток выступали и выступают как субъекты сотрудничающих, взаимодополняющих цивилизаций. Узбекистан дает модель перспективного сотрудничества сообщества культур, этносов, конфессий, основанной на ценностях межконфессиональной и межэтнической толерантности. Так, в Узбекистане в 1995 году прошла международная конференция «Совместно жить под одним небом». В 1996 году отмечалось 125-летие Ташкентского и Среднеазиатского Епархиального управления Русской православной церкви. Были отмечены также 100-летний юбилей первой в Центральноазиатском регионе лютеранской церкви Евангелическо-лютеранской общины Узбекистана, 100-летие начала строительства Ташкентского католического костела, 100-летие Армяно-григорианского храма в Самарканде. В нынешних условиях востребован именно объемный взгляд на национальные истории, их совместное прочтение профессиональными сообществами специалистов различных общественных наук, выявление в них предпосылок позитивного сосуществования народов, их совместного движения к диалогу и добрососедству. Актуальность обсуждения стремительно возрастает в историческом контексте развития идентичности в условиях глобализации и в целях предотвращения конфликтных толкований событий прошлого.

История развития цивилизации – это история диалога, этнокультурных и конфессиональных контактов на региональном, государственном, групповом, индивидуальном уровнях. Из самой возможности пересадки элементов культуры (религии, языка, обычаев, особенностей хозяйства и быта и т.д.) с одной этнической почвы на другую, из реальной возможности органического синтеза элементов различных этнических культур можно сделать выводы о наличии глубоких общечеловеческих основ в культуре любого этноса. Наличие элементов единой общечеловеческой культуры в каждой этнической культуре – это реальная основа для диалога и, возможно, – последующей межэтнической культурной интеграции, которая всегда способствует обогащению духовной сферы общества. Мы имеем дело с сочетанием двух основных тенденций в развитии этнических культур: тенденции к самостоятельному этнокультурному развитию и тенденции к межкультурной интеграции. Только на первый взгляд эти тенденции противоположны. Чем выше уровень интеграции, тем богаче содержание каждой из участвующих в ней культур. А чем богаче данное содержание – тем сильнее тяга к взаимодействию.