В Испании ужесточают наказание за терроризм

2017-08-25 17:47 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр Испании Мариано Рахой не исключил возможности изменения статей уголовного кодекса страны по части наказания за совершение терактов, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам совещания в Совете министров королевства Рахой отметил, что «Испания уже дважды пересматривала уголовный кодекс в рамках борьбы с терроризмом», а также добавил, что «в случае необходимости это может быть сделано снова». Глава испанского правительства заявил, что «террористы меняют стиль организации и совершения терактов», поэтому власти «должны поступать так же».

Рахой подчеркнул, что силы безопасности Испании с первых же часов после совершения терактов координировали свою работу с коллегами из Барселоны. Он также заявил, что созданный кризисный кабинет «активировал все протоколы», предусмотренные для подобных случаев.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. В тот же день позднее аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате этих терактов погибли 15 человек и 130 пострадали.

И.Ф.