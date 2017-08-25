Россия должна понимать, что на Армению нельзя полагаться - азербайджанский депутат

2017-08-25 17:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В условиях растущего день ото дня авторитета Азербайджана на международной арене, его мощи, экономических возможностей Армения испытывает трудности в продолжении своей оккупационной политики. Об этом Trend в пятниц сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Россией находятся на уровне стратегического сотрудничества.

"Нынешняя ситуация в регионе требует дальнейшего развития азербайджано-российских отношений. И это очень беспокоит Армению, потому что ее руководство понимает, что оно не сможет осуществлять свою оккупационную политику на протяжении долгого времени. Поэтому Армения старается вести в отношении России двойную игру, намереваясь при первой же возможности предать своего исторического союзника. Это отчетливо видно из последних действий Армении. Несмотря на то, что Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности, она в то же время пытается сотрудничать с НАТО и прилагает усилия для активного участия в программе Евросоюза "Восточное партнерство", - сказал Бабаоглу.

По его словам, с одной стороны, угрожая Азербайджану, Армения всегда ссылается на ОДКБ, а с другой – участвует в учениях, организуемых НАТО.

"Очевидно, что Армения пытается угнаться за двумя зайцами. Однако это невозможно. Россия должна понимать, что на Армению нельзя полагаться, нельзя видеть в ней стратегического союзника. Потому что, если позиция России на международной арене еще немного ослабнет, Армения сразу же ее предаст", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)