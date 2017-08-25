В Сирии ликвидированы два последних объекта террористов по производству химоружия

2017-08-25 18:14 | www.trend.az | 3

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) уничтожили два последних химических объекта в Сирии в рамках операции ООН-ОЗХО по уничтожению химического оружия в этой стране, сообщил в пятницу начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов, передает агентство "Интерфакс"

По его словам, одним из этапов операции ООН-ОЗХО стало уничтожение 27 объектов, на которых осуществлялись хранение и производство химического оружия, 25 их которых были уничтожены.

"Последние два объекта, ранее находившиеся на подконтрольной боевиками территории, после их освобождения в августе 2017 года были уничтожены, проверены специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты и в дальнейшем будут представлены экспертам международной организации (ОЗХО)", - сказал Кириллов на "круглом столе" в рамках форума "Армия-2017".

В сентябре 2013 года была принята резолюция Совета безопасности ООН об уничтожении химического оружия в Сирии, и в 2014 году в 19 этапов из Сирии было вывезено 1200 тонн химических веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.