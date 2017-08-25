Минналогов Азербайджана о налоговых правонарушениях в информагентстве "Туран"

2017-08-25 18:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На основе результатов проверки, проведенной в ООО «Информационное агентство Туран» с целью выявления наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, был установлен факт уклонения гендиректором информагентства Мехманом Алиевым от уплаты в госбюджет налогов в крупном размере, сообщили Trend в пятницу в центре медиа и коммуникаций министерства по налогам Азербайджана.

Согласно сообщению, по указанному факту в следственном управлении департамента предварительного расследования налоговых преступлений было возбуждено уголовное дело по статье 213.1 (Уклонение от уплаты налогов).

В ходе следствия было установлено, что директор ООО «Информационное агентство Туран» Мехман Алиев, злоупотребив служебными полномочиями и взяв на себя обязанности по ведению учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, лично осуществляя функции, относящиеся к предпринимательской деятельности, нарушил требования закона Азербайджана «О грантах». В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Мехман Алиев, в 2010-2014 годах получив прибыль в размере 148 310 манатов по грантовым соглашениям, не прошедшим госрегистрацию, занимался незаконной предпринимательской деятельностью, чем нанес значительный ущерб интересам государства, а в 2010-2016 годах он уклонился от уплаты в госбюджет налога на прибыль в размере 60 080 манатов, указав в налоговой декларации не соответствующие действительности цифры.

Мехман Алиев был задержан 24 августа в качестве подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 (Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере), 213.1 (Уклонение от уплаты налогов или взносов по обязательному государственному социальному страхованию в значительном размере) и 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК АР. Решением суда Ясамальского района Баку в отношении Алиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)