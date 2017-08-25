В США над зданием Конгресса в прямом эфире увидели НЛО – ВИДЕО

2017-08-25 18:00 | www.oxu.az | 4

В США НЛО пролетело над зданием Конгресса в ходе прямого эфира теленовостей, сообщает Oxu.Az со ссылкой на dni24.com.

На записи видно, как в ходе репортажа в эфире известного телеканала Fox News непосредственно перед зданием, где располагается американский Конгресс, пролетел неопознанный объект на очень высокой скорости.

Данная запись выпуска новостей была очень тщательно изучена зрителем из Роллинг-Мидоуза.

По его словам, в данном случае наблюдалась инопланетная активность. Однако далеко не все согласны с этой точкой зрения. По мнению радиоведущего Open Minds Radio, это, в свою очередь, могла быть птица или насекомое, которое пролетело вблизи объектива. Ряд пользователей соцсетей считают, что это может быть тарелкой для игры - фрисби, запущенной неосторожным человеком возле объектива камеры. Также было представлено еще несколько теорий, но уфологами-любителями отстаивается позиция касательно инопланетного происхождения объекта, передает Dni24.com.

И.Ф.