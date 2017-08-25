Новая Зеландия усилит группировку в Афганистане тремя военнослужащими

2017-08-25 18:10 | www.oxu.az | 5

Власти Новой Зеландии по просьбе НАТО решили увеличить группировку своих войск в Афганистане. В ближайшее время туда отправятся еще трое военнослужащих. Таким образом, новозеландский контингент в Афганистане составит 13 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press.

Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш (Bill English) пояснил, что его страна «играет свою роль в глобальном усилии по сдерживанию распространения терроризма в мире».

Войска Новой Зеландии находятся в Афганистане с 2001 года, с начала военной операции США и союзников против движения «Талибан». Как правило, новозеландцы занимаются обучением слушателей Академии афганской национальной армии в Кабуле.

Ранее сообщалось, что новозеландский контингент останется в Афганистане как минимум до 2018 года.

Н.О.