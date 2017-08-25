Илону Маску разрешили пробурить туннель на городской собственности

2017-08-25 18:20 | www.oxu.az | 4

Компании The Boring Company, основанной Илоном Маском, разрешили прорыть тестовый участок длиной около 3,2 километра в Хоторне (штат Калифорния), неподалеку от Лос-Анджелеса, передает Oxu.Az со ссылкой на hitech.vesti.ru.

Как отмечает The Verge, разрешение было получено от городского совета, проголосовавшего один против четырех.

Первый раз о своих планах по созданию тоннеля как альтернативы загруженной дорожной сети Маск рассказал в конце декабря прошлого года. Он пожаловался, что его раздражают пробки в городе и поэтому он решил прокопать тоннель. Скептики восприняли идею бизнесмена как штуку, однако уже в конце января начались работы по бурению. Занимается им новая компания Маска — The Boring Company.

Предполагается, что автомобили смогут передвигаться по туннелю со скоростью более 200 километров в час, а опускать их под землю будет специальная платформа. Подземная сеть будет состоять из примерно 30 уровней тоннелей. По оценке предпринимателя, его новый проект позволит добраться от Вествуда до центра Лос-Анджелеса меньше чем за пять минут.

Компания Маска роет два туннеля: по маршруту Нью-Йорк—Вашингтон (округ Колумбия) и в Лос-Анджелесе. В «городе ангелов» работы по бурению начались еще весной, а к лету The Boring Company прорыла первый участок туннеля.

Теперь зеленый свет, данный властями Хоторна, позволит предпринимателю расширить туннель за счет городской собственности, копнув глубже 13 метров над поверхностью земли. В случае, если будет нанесен ущерб инфраструктуре на поверхности, работы будут немедленно приостановлены, пообещал Маск. В перспективе планируется соединить офис SpaceX, располагающийся в Хоторне, с городским аэропортом.

Н.О.