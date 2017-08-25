Жертвами нападения на мечеть в Кабуле стали более 20 человек

2017-08-25 18:52 | www.trend.az | 4

Более 20 человек погибли, более 30 получили ранения в результате нападения на мечеть в столице Афганистана, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным агентства Рейтер, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Несколько боевиков совершили нападение на мечеть имама Замана в Кабуле. По данным очевидцев, боевики убили охранников и ворвались в здание. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Представитель МВД Наджиб Даниш подтвердил, что на мечеть совершено нападение. По его словам, один из боевиков подорвался рядом с мечетью.

Позднее телеканал сообщил, что еще один взрыв произошел рядом с мечетью в Кабуле.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.