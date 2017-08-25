Турецкие ученые впервые в истории открыли новую планету

2017-08-25 19:01 | www.trend.az | 3

Астрономы из Анкарского и Эгейского университетов после 10 лет работу сумели впервые в истории обнаружить новую планету, которая находится за пределами нашей солнечной системы, передают в пятницу турецкие СМИ.

Трое ученых и докторант открыли похожую на известный всем Юпитер планету, которая находится на расстоянии 212 световых лет от Земли. По словам главы исследовательской группы профессор Месута Йылмаза, к работе над проектом по обнаружению новых небесных тел при сотрудничестве со специалистами из России и Японии группа турецких ученых приступила еще в 2007 году.

"В последнее время нам удалось стать свидетелями некоторых изменений в космосе благодаря проекту российско-турецкого оптического телескопа и сотрудничеству с астрофизической обсерваторией Окаяма", - отмечает астроном.

Помимо Йылмаза над исследованиями работали профессор Селим Осман Селам, профессор Варол Кескин и докторант Ибрагим Озваджи. Научная деятельность велась в обсерватории в городе Анталья на юге Турции. Астрономы обнаружили экзопланету, которую прозвали горящим Юпитером. Состав ее атмосферы схож с составом Юпитера и Сатурна Солнечной системы. В газовых оболочках найденной экзопланеты имеется водород, углекислый газ, гелий и селен.

"Данное открытие будет очень важным для лучшего понимания образования планет вокруг звезд с высокой металличностью", - подчеркивает Йылмаз.

Что же касается названия планеты, то ученые пока еще не пришли к единому мнению. Но в большей степени вероятности космическому телу дадут имя "Тюрк" в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (1881-1938).