Экс-глава правительства Таиланда сбежала из страны

2017-08-25 18:30 | www.oxu.az | 3

Cуд в Таиланде принял постановление об аресте экс-главы правительства страны Йинглак Чиннават после того, как она не явилась на заседание суда в отношении нее, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report.

«Нет сомнения, что она покинула страну», - сказал источник в партии Чиннават, однако, не уточнил, куда она уехала.

Экс-главу правительства Таиланда судят за коррупцию в ходе реализации программы по субсидированию выращивания риса. 19 февраля 2015 года генпрокуратура Таиланда предъявила Чиннават официальное обвинение. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Экс-премьер своей вины не признает.

И.Ф.