Назначен новый посол Узбекистана в Турции

2017-08-25 19:04 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Узбекистана на пленарном заседании в пятницу утвердил нового главу дипломатической миссии страны в Турции, сообщила информслужба верхней палаты узбекского парламента.

Послом Узбекистана в Турции назначен Алишер Агзамходжаев, с июля занимающий пост начальника управления по сотрудничеству со странами СНГ министерства иностранных дел.

Алишер Агзамходжаев, 1957 года рождения, выпускник Ташкентского юридического института, имеет большой опыт дипломатической работы.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Турцией были установлены в марте 1992 года, в апреле того же года в Ташкенте было открыто посольство Турции.

Турция является одним из традиционных и важных торговых партнеров Узбекистана. По итогам 2016 года взаимный товарооборот достиг 1,2 миллиарда долларов. В настоящее время в Узбекистане действует 441 предприятие с участием турецкого капитала, в том числе 94 предприятия - со стопроцентным турецким капиталом.

Объем привлеченных в экономику страны турецких инвестиций составляет более одного миллиарда долларов.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)