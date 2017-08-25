Основные очаги возгорания в Боржомском лесу локализованы

2017-08-25 19:09 | www.trend.az | 3

Все основные очаги возгорания в Боржоми-Харагаульском лесу (регион Самцхе-Джавахети) локализованы, заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, передает в пятницу Sputnik-Georgia.

Пожар в лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа. По предварительным данным, сгорело порядка 100 гектаров территории уникального леса. Ситуацию осложняют горный рельеф, ветер и сухая погода. В тушении пожара участвую порядка 1,5 тысяч пожарных-спасателей, сотрудников МВД и военных.

"Сегодня наблюдаются довольно-таки позитивные тенденции, все основные очаги локализованы, но, несмотря на это, мы продолжаем работать в 24-х часовом режиме", - сказал Мгебришвили журналистам.

Пожар тушат и шесть вертолетов, два из которых принадлежат погранполиции МВД Грузии, два - Турции, один вертолет на помощь прислали власти Азербайджана, а один - Беларуси.

"Нам понадобилась живая сила, чтобы обрабатывать мелкие очаги после работы вертолетов. Мы продолжаем интенсивную работу. Думаю, что в ближайшие дни проблема будет решена", - добавил он.

Спустя несколько дней после начала пожара в Боржоми-Харагаульском лесу в Грузии одновременно загорелись и другие леса и поля. Общество заговорило о четко спланированной диверсии. Более того, в Боржомском лесу волонтеры обнаружили бензиновую канистру и осколки бутылки, которая, по их словам, была похожа на "коктейль Молотова".

Глава МВД считает, что пока рано говорить о версиях случившегося и надо дождаться результатов следствия.

"Давайте, не говорить о версиях заранее, дождемся следствия. Так как процесс тушения пожара идет интенсивно, так же интенсивно идет и следствие", - заключил он.

Уголовное дело возбуждено по статье "повреждение или уничтожение вещи, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом", что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.