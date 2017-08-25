Журналист позволил каждому в интернете ударить его током и пожалел об этом – ВИДЕО

2017-08-25 18:50 | www.oxu.az | 2

Автор ресурса Knowtechie Кевин Рапозо (Kevin Raposo), пишущий про технологии и регулярно тестирующий различные гаджеты, решил испробовать на себе браслет, который помогает его носителям бороться с вредными привычками с помощью электрических разрядов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лента, он разместил в Twitter ссылку, при переходе на которую каждый мог удаленно посылать ему разряды разной мощности. Результатами эксперимента журналист поделился в соцсети.

За 20 минут Рапозо получил 755 ударов, после чего у браслета разрядилась батарея. В комментариях под записью пользователи не скрывали, что причинять журналисту боль доставляет им удовольствие. «Как хорошо, я могу видеть, как ты страдаешь», - написал один из них. «Я хочу видеть это в прямом эфире. Я только что 10 раз послал самый сильный заряд, но мне не стало так хорошо, как я ожидал», - посетовал другой. Кое-кто предложил журналисту брать деньги за возможность бить его током.

Рапозо просил подписчиков прекратить посылать ему самые мощные заряды, однако они не останавливались и даже расстроились, когда у подопытного села батарея. Зарядив аккумулятор, экспериментатор продолжил опыт, однако гаджета хватило на 11 минут.

В разговоре с Mashable молодой человек признался, что в результате опыта удостоверился в том, что людям нравится причинять боль другим, особенно если это можно сделать удаленно. При этом он признает, что добровольно просил пользователей посылать разряды.

И.Ф.