Способы сэкономить мегабайты на мобильном

2017-08-25 19:00 | www.oxu.az | 3

В прошлом году рядовой пользователь смартфона тратил в среднем 1169 МБ трафика ежемесячно. Ожидается, что в 2017-м этот показатель вырастет на 30–40%.

Установите лимит мобильного интернета

Для начала определите, сколько мегабайт мобильного интернета вы потратили за последний день, неделю и месяц. Самое простое — посмотреть статистику использования трафика данных в настройках телефона. Более детальный отчет можно найти в личном кабинете на сайте своего оператора.

Включите уведомления, которые будут сообщать, когда вы потратили больше мегабайт, чем предполагает ваш тариф. Установите лимит поменьше, чтобы узнать о перерасходе заранее. Для смартфонов на Android ограничение можно выбрать в настройках («Настройки» → «Передача данных» → «Платежный цикл»). В iOS контролировать трафик поможет бесплатное приложение Traffic Monitor, в котором можно установить ежедневный или ежемесячный лимит. Еще одно полезное приложение — Onavo Extend, сжимающее трафик (у Android эта функция есть в настройках браузера).

Избавьтесь от всего лишнего в телефоне

Оставьте только необходимые приложения, которыми вы регулярно пользуетесь. Остальные смело удаляйте — особенно те, что подключаются к интернету без вашего ведома. Нужно ли вам так часто скролить ленту новостей в приложении фейсбука — или достаточно только мессенджера? Ведь при необходимости вы всегда сможете зайти в облегченные мобильные версии сервисов в браузере. Не забудьте также отключить автоматическое обновление приложений без подключения к вайфаю.

Отключите автопроигрывание и автозагрузку везде, где возможно

Если вы заметили, видео в ленте фейсбука всегда оказываются выше других постов — и от этого никуда не деться, так устроен алгоритм выдачи. Даже если вы эти ролики не смотрите, при скролле срабатывает автоплей — и ваши мегабайты трафика утекают впустую. Отключить автопроигрывание в новостной ленте можно в настройках социальных сетей. Заодно стоит покопаться в мессенджере и отключить автоматическую загрузку картинок, видео и голосовых сообщений во всех чатах. Не помешает также, если вы отключите автосинхронизацию данных в приложениях и запретите отправлять разработчикам статистику — это тоже расходует трафик.

Загружайте офлайн-карты

У большинства навигаторов есть удобные офлайн-версии и поддержка карт, сохраненных в кеше. Скачайте карты городов и местностей, в которых бываете чаще всего, — такая возможность есть у Google Maps, «Яндекс.Карт» и Maps.Me. Обратите внимание на функцию геолокации в телефоне — она регулярно сохраняет историю ваших местоположений и используется приложениями в фоновом режиме. Когда вы не пользуетесь сервисами карт, лучше выключите ее и сэкономьте лишние мегабайты.

Сохраняйте статьи и скачивайте музыку заранее

Освойте наконец возможности отложенного чтения. Сервисы Feedly, Poсket, Instapaper позволяют сохранять статьи (как с мобильного, так и с десктопа) и читать их в смартфоне без доступа в интернет. То же касается и стриминговых сервисов с музыкой, которые съедают львиную долю трафика. Во-первых, снизьте настройки качества аудио: один трек с битрейтом 320 кбит/с требует примерно 2,5 мегабайта в минуту, или 115 мегабайт в час. Это значит, что за рабочий день с музыкой вы сжигаете около 1 гигабайта мобильного трафика. Учитесь предусмотрительности и заранее загружайте любимую музыку на устройство по вайфаю.

Установите приложения для борьбы с прокрастинацией

Как правило, заметный объем трафика приходится на социальные сети. Стоит признать, что постоянное обновление ленты фейсбука и «ВКонтакте» не самое продуктивное занятие, хотя довольно затягивающее. Если зависимость от соцсетей контролировать сложно, попробуйте скачать специальные приложения, например Moment. Оно следит, сколько раз за день вы заходили в определенное приложение, сколько времени листали новости, чатились в мессенджерах, отвечали на почту и просто брали смартфон в руки. Если подсчитанные данные вас не устроят, в приложении можно установить дневной лимит на пользование телефоном. Когда вы превысите норму, Moment пришлет строгое уведомление. Для владельцев Android есть более щадящий вариант — Menthal, которое выявляет самые отвлекающие приложения.

Поинтересуйтесь, нет ли новых выгодных тарифов

Если вы давно не меняли тариф, имеет смысл узнать о свежих предложениях мобильных операторов. Каждый тариф дает безлимитный доступ к тем приложениям, которыми пользуетесь именно вы, а переплачивать за все ненужное не придется.

И.Ф.