В Абшероне грабитель убил хозяина дома и ранил его жену

2017-08-25 19:18 | www.oxu.az | 2

В Абшероне совершено леденящее кровь убийство.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Сарай, на территории именуемой «Узюмлюк».

Неизвестный, проникший в дом Мамеда Сарханова, нанес ему по голове удар палкой, от которого он скончался. Затем грабитель, угрожая супруге Сарханова, потребовал у нее деньги. Однако, не достигнув своей цели, преступник сбежал, нанеся женщине травмы.

З.Сарханова госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

В результате проведенных сотрудниками Отдела полиции и прокуратуры Абшеронского района совместных оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что преступление совершил житель района Магсуд Шири оглу Алиев (1974 г.р.). Он задержан.

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

С.Б.

