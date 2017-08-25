В Норвегии оштрафовали гида, который напугал медведя

2017-08-25 19:26 | www.oxu.az | 3

Гида в Норвегии оштрафовали на 1,3 тысячи евро за то, что он напугал белого полярного медведя.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 25 августа, сообщает портал RTÉ.

Инцидент на архипелаге Шпицберген произошел еще в мае, однако известно о нем стало только сейчас. Группа туристов с экскурсоводом совершала прогулку на снегоходах, когда они заметили хищника.

Медведь находился на расстоянии примерно 900 метров от людей. Гид решил подъехать к животному поближе, чтобы лучше рассмотреть его, однако медведь испугался и убежал.

В итоге администрация Шпицбергена решила наказать экскурсовода. Согласно местным правилам к полярным медведям приближаться запрещено в случае, если это может потревожить их.

По официальным данным за 2015 год, в тот момент на архипелаге обитало около тысячи этих животных. Охота на них запрещена в Норвегии с 1973 года.

С.Б.

