Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами кораблекрушений в Бразилии

2017-08-25 19:39 | www.trend.az | 2

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Бразилии Мишелу Темеру, а также родным и близким погибших в результате кораблекрушений на реке Амазонка и в Атлантическом океане, передает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В Беларуси с глубокой печалью восприняли сообщение о многочисленных жертвах в результате кораблекрушений на реке Амазонка в штате Пара и в Атлантическом океане поблизости штата Баия", - говорится в соболезновании.