Казахстан и Узбекистан планируют подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве

2017-08-25 19:47 | www.trend.az | 2

В Астане прошла встреча министра обороны Казахстана с секретарем Совета безопасности Узбекистана, передает в пятницу МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Глава военного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков встретился с секретарем Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым.

В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные направления военного сотрудничества. Необходимо отметить, что в текущем году планируется подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран.