«Барселона» купила 20-летнего игрока за 105 миллионов евро

2017-08-25 19:55 | www.oxu.az | 6

Французский нападающий Усман Дембеле перешел из дортмундской «Боруссии» в «Барселону».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Контракт с 20-летним футболистом рассчитан на пять лет. Презентация Дембеле состоится в понедельник, когда игрок пройдет медицинский осмотр. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро, хотя 4 августа сообщалось, что «Барселона» заплатит за француза 80 миллионов.

Таким образом, Дембеле разделил второе место по трансферной стоимости наряду с соотечественником Полем Погба, который в 2016 году за 105 миллионов евро перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Самым дорогим футболистом в истории является 25-летний бразилец Неймар, которого этим летом выкупил французский ПСЖ у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне Дембеле провел за «Боруссию» 49 матчей, в которых отметился 10 голами и 21 результативной передачей.

С.Б.

