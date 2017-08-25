Парламент Кыргызстана утвердил нового премьера

2017-08-25 19:53 | www.trend.az | 4

Депутаты парламента Кыргызстана поддержали кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра республики, передает в пятницу информагентство «Кабар».

Такое решение было принято сегодня в ходе внеочередного заседания парламента.

Так, «за» кандидатуру Сапара Исакова проголосовали 97 депутатов, «против» - 5.

Также депутаты поддержали новую структуру, состав и программу правительства.

«Мы вам благодарны, что вы поддержали. Это для нас действительно большой аванс. Я сейчас беру большой груз вместе с нашими членами правительствами. С вами мы будем вместе работать, советоваться», - сказал он.

Ранее в ходе своего выступления Исаков рассказал о своей программе «Жаны доорго 40 каадам» (40 шагов в будущее). Он отметил, что основной акцент будет сделан на развитие экономики, социального обеспечения, безопасности и создания благоприятных условий для населения.

Депутаты пожелали Сапару Исакову успехов и сообщили, что результата будут ждать от нового правительства через 100 дней.

Новый премьер-министр стал самым молодым главой правительства. Ему в этом году исполнилось 40 лет.