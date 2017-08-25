Энергетики Беларуси и России отработают ликвидацию массовых отключений электричества из-за непогоды

2017-08-25 20:00 | www.trend.az | 4

Белорусские и российские энергетики отработают ликвидацию массовых отключений электричества из-за непогоды, передает в пятницу Белта со ссылкой на сайт ГПО "Белэнерго".

Противоаварийная тренировка с участием представителей ГПО "Белэнерго" и ПАО "Россети" пройдет в Могилевской области 29-31 августа. Ее основной целью является организация взаимодействия при проведении аварийно-восстановительных работ и оказанию взаимопомощи при ликвидации массовых отключений электросетевых объектов распределительных сетей энергоснабжающих организаций "Белэнерго".

В ходе тренировки будет отрабатываться ликвидация массовых повреждений в распределительных сетях РУП "Могилевэнерго" на территории Мстиславского района Могилевской области, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений - шквалистый ветер с порывами до 25 м/с и более, осадки в виде дождя, грозы, приведших к нарушению энергоснабжения потребителей. Будет организовано взаимодействие энергетиков с территориальным подразделением МЧС, Мстиславским районным исполнительным комитетом, отделом ЖКХ Мстиславского райисполкома, Горецким лесхозом.