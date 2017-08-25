Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы

2017-08-25 20:32 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

«Новые действия президента запрещают сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и с выплатами дивидендов со стороны правительства Венесуэлы», - заявила Сандерс.

Она повторила, что США не приемлют созыва Национального учредительного собрания Венесуэлы, которое объявило о принятии на себя полномочий парламента — Национальной ассамблеи.

С.Б.

