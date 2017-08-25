В Ташкент прибыли новые послы Израиля и Латвии

2017-08-25 20:17 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял назначенного в республику посла Израиля Эдуарда Шапиро, сообщила в пятницу пресс-служба узбекского МИД.

Новый посол вручил министру копии верительных грамот.

Ранее Шапиро возглавлял израильскую дипмиссию в Минске. На посту главы израильской дипмиссии в Узбекистане он сменил Кармелу Шамир, работавшую в республике с июля 2013 года.

В этот же день глава МИД принял назначенного посла Латвии в Узбекистане Михаилса Поповса, который также вручил копии своих верительных грамот.

Как сообщалось, прежний посол Латвии - Эдгарс Бондарс в июле этого года завершил свою дипмиссию в Узбекистане.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)