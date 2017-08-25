"Барселона" объявила о переходе Дембеле из "Боруссии" за 105 млн евро

2017-08-25 20:28 | www.trend.az | 3

Испанская "Барселона" договорилась с немецкой "Боруссией" (Дортмунд) о переходе в каталонский футбольный клуб полузащитника Усмана Дембеле, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сайт ФК.

Как сообщается на сайте, футболист подпишет пятилетний контракт, сумма сделки составит 105 миллионов евро, а сумма отступных – для клуба, который захочет выкупить права на француза до истечения срока соглашения – составит 400 миллионов евро.

Дембеле прибудет в Барселону в воскресенье, а на следующий день пройдет медобследование.