В Турции задержаны пятеро подозреваемых во взломе Катарского агентства новостей

2017-08-25 20:41 | www.trend.az | 2

Власти Турции задержали пять человек по подозрению в причастности ко взлому Катарского агентства новостей и размещению на его странице речи от имени эмира Катара, спровоцировавшей конфликт с соседними странами, сообщил в пятницу генпрокурор Катара Али бен Фатис аль-Мури на совместной пресс-конференции с министром юстиции Турции в Анкаре, передает РИА Новости со ссылкой на катарский телеканал "Аль-Джазира"..

"Турецкая сторона проинформировала, что задержала пять человек, имеющих отношение ко взлому, и сейчас с ними ведутся следственные мероприятия", - сказал прокурор, чьи слова приводит катарский телеканал. Он отметил, что катарские прокуроры сотрудничают с турецкими коллегами по этому делу. Аль-Мури не привел других подробностей, связанных с этим задержанием, пообещав сделать это позднее.

Он напомнил, что после взлома сайта агентства власти Катара начали расследование внутри и за пределами страны и потребовали от дружественных стран помощи в расследовании.

В свою очередь катарский телеканал "Аль-Джазира" уточнил, что пятеро задержанных не знают друг друга и действовали из разных мест в Турции.

Ранее власти Катара сообщили, что расследование взлома сайта национального агентства выяснило причастность электронных адресов, зарегистрированных в ОАЭ, в этом преступлении. В свою очередь Эмираты опровергли свою причастность к атаке на сайт катарского агентства.

В конце мая власти Катара сообщили о взломе сайта Катарского новостного агентства QNA неизвестной организацией, где было опубликовано заявление, приписываемое эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. В нем говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран в регионе, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США Дональдом Трампом.

Вскоре после взлома Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.