Трамп выступит на Генассамблее ООН в сентябре

2017-08-25 21:05 | www.trend.az | 3

Постпред США при ООН заявила, что американский президент Дональд Трамп выступит на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, передает РИА Новости.



"Думаю, что президент Трамп появится на Генеральной Ассамблее. Думаю, мы увидим президента, который нанес удар по Сирии за химическое оружие, который сражается с ИГИЛ в Сирии и Ираке рекордными темпами, который принял сильное и умное решение по Афганистану… Такого президента Трампа вы увидите", - сказала Хейли в пятницу.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.