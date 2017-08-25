Zonguldak'taki silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama

2017-08-25 21:01 | www.trend.az | 1

Alınan bilgiye göre, 19 Ağustos'ta, merkeze bağlı Kumtarla köyünde, bulundukları otomobile pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu, Şeref, Soner ve Uğur Akyüz'ün ölümü, Tolga Köse'nin de yaralanması olayına ilişkin tutuklanan E.A'nın annesi G.A, dayısı M.P. ve ağabeyi Ş.A, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

Şüpheliler, Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden M.P. ve Ş.A'nın tutuklanmasına, G.A'nın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

Zonguldak'ın Kumtarla köyünde, 4 kişinin bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda yaralanan Şeref, Soner ve Uğur Akyüz, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ağır yaralı Tolga Köse ise ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.