МИД России вызвал посла Молдавии

2017-08-25 21:50 | www.oxu.az | 5

МИД России вызвал к себе посла Молдавии в Москве Андрея Негуца.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Отмечается, что такое решение принято из-за инициативы Кишинева о рассмотрении на 72-й сессии Генассамблеи ООН вопроса о выводе иностранных ВС из страны.

«С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг... как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, о «провокационной инициативе» молдавскому дипломату сказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

В российском МИДе добавили, что инициаторы этих действий должны понимать их «неизбежное негативное влияние» на сотрудничество России и Молдавии и на процесс приднестровского урегулирования.

С.Б.

