В ДТП Краснодарском крае России погибли 18 человек

2017-08-25 21:54 | www.trend.az | 5

Жертвами ДТП с автобусом, который упал в море в Краснодарском крае, стали 18 человек, 23 человека остаются в больницах, один считается пропавшим без вести, передает РИА Новости.

В субботу в регионе объявлен траур по погибшим.



Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, водолазы провели более 60 погружений. На месте развернут оперативный штаб, с родственниками погибших работают психологи.

Следственный комитет возбудил по факту ДТП два уголовных дела.