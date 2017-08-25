В ДТП Краснодарском крае России погибли 18 человек

2017-08-25 21:54 | www.trend.az | 5
Жертвами ДТП с автобусом, который упал в море в Краснодарском крае, стали 18 человек, 23 человека остаются в больницах, один считается пропавшим без вести, передает РИА Новости.
В субботу в регионе объявлен траур по погибшим.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, водолазы провели более 60 погружений. На месте развернут оперативный штаб, с родственниками погибших работают психологи.
Следственный комитет возбудил по факту ДТП два уголовных дела.